Albania Piantedosi condannato a risarcire un migrante | Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione

Il ministro Piantedosi è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante, perché ha trasferito la persona senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione. La decisione arriva dopo un ricorso presentato dall’uomo, che aveva contestato il modo in cui era stato gestito il suo spostamento. La vicenda si è conclusa con una sentenza che riconosce la responsabilità dell’ente pubblico.

"Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'interno al pagamento di € 700,00 a titolo di risarcimento del danno". Questa la decisione del 10 febbraio 2026 con cui il giudice Corrado Bile, del tribunale di Roma, condanna il ministero dell'Interno di Matteo Piantedosi per il trasferimento di un cittadino algerino da un Cpr italiano alla struttura di Gjader, in Albania, per "condotta colposa" e la "mancata osservanza di regole di buona amministrazione da cui è derivata l'incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona". In particolare, scrive il tribunale, il trasferimento è avvenuto in assenza di un provvedimento scritto e motivato, incidendo direttamente sui diritti fondamentali del ricorrente.