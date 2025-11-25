Fiamme e fumo da un appartamento paura in via Cingoli | sul posto vigili del fuoco e 118

Attimi di paura oggi in via Cingoli ad Ancona a causa di un rogo che si è sviluppato all'esterno di un appartamento. L’incendio, causato dal malfunzionamento di una caldaia installata nel balcone dell’abitazione, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e della Croce Gialla di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altre letture consigliate

Più fumo che fiamme, causate dal cattivo funzionamento di un accumulatore del gruppo di continuità - facebook.com Vai su Facebook

Incendio nella Tower House, le fiamme e la paura dei residenti: «Temevamo per i bambini. Da un anno, porte aperte e estranei all'interno» - Mi sono avvicinato all’ingresso e ho visto che da sotto la porta si vedeva un bagliore rosso. Come scrive ilgazzettino.it

Appartamento in fiamme, la proprietaria fugge con i cani - Momenti di grande paura nella tarda serata di lunedì in via della Stazione, a Priverno, dove un improvviso incendio ha avvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina. Scrive ilmessaggero.it

Livorno, appartamento in fiamme: sei intossicati - E’ successo in viale Marconi nel pomeriggio, forse un cortocircuito alla base del rogo. Secondo lanazione.it