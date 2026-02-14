Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro perché manca il contraddittorio | la polemica su una scuola di Crotone

Una scuola di Crotone ha impedito un evento commemorativo sul naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, perché non c’era il contraddittorio. La decisione è arrivata dopo che alcuni insegnanti avevano proposto di ricordare le vittime di quella tragedia, che costò la vita a più di 90 migranti, tra cui molti bambini. Il divieto ha suscitato polemiche tra studenti e genitori, che chiedono spiegazioni sulla scelta.

Una scuola di Crotone ha vietato un’iniziativa per ricordare la strage di Cutro, il naufragio del 26 febbraio 2023 in cui morirono oltre 90 persone migranti, tra cui decine di bambini. La motivazione fornita dalla dirigenza è la «mancanza di contraddittorio». La decisione riguarda l’Istituto polo tecnico professionale Barlacchi, dove era in programma un incontro dal titolo «Steccato di Cutro, una ferita aperta – il valore dell’umanità», fissato per il 25 febbraio alle 11 del mattino. L’iniziativa, ora annullata, avrebbe coinvolto studenti, docenti ed educatori, con la partecipazione di alcuni rappresentanti sindacali della Flc Cgil.🔗 Leggi su Open.online Scuola di Crotone nega ricordo su naufragio Cutro, gli studenti Effetto Valditara, annullato evento a scuola per ricordare i migranti della strage di Cutro: “Manca il contraddittorio” Il ministro Valditara ha deciso di cancellare l’evento scolastico dedicato ai migranti di Cutro, perché ritiene che manchi un contraddittorio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bari, al Giulio Cesare-Romanazzi niente doppi turni per le classi con studenti disabili; La Spezia, psicologi in classe Niente metal detector, la scuola deve insegnare le emozioni; Giulio Cesare-Romanazzi, dopo le proteste si cercano soluzioni: Classi con studenti disabili escluse dai doppi turni; Scuola, videosorveglianza per maggiore sicurezza. Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di CrotoneLa denuncia del sindacato Flc Cgil sulla decisione del preside del Barlacchi: «Era un momento di riflessione civile, non politica. La scuola ci ripensi» ... open.online Il film perfetto per San Valentino @rrobe chiude l’incontro con @sonolucamelucci @vanessa.dongh e @michelangelo.vizzini con un invito speciale: questa volta niente sala, ma divano, coperta e Amazon Prime. Love Me Love Me è il titolo perfetto per San Val facebook Poi niente, passavo Soziglia e chi incontro L'amico Peo Cercavento con il suo berretto genovesissimo e l'immancabile focaccia! Gente di #Zena #Genova x.com