VIDEO| The Voice Kids la reggina Emma non vince ma conquista tutti con la sua voce soul

Emma Baggetta, cantante di Reggio Calabria, non ha vinto a The Voice Kids, ma ha comunque conquistato il pubblico con il suo talento soul. Durante le audizioni, ha emozionato con una voce calda e potente, attirando l’attenzione di giudici e spettatori. Nonostante il risultato finale, la giovane ha ricevuto molti complimenti e si è fatta notare per la sua grinta. La sua performance ha lasciato un segno anche tra gli spettatori più scettici.

Il video dell'esibizione mozzafiato della giovanissima cantante Baggetta, arrivata in finale nel team di Loredana Berté sfiorando il trionfo nel seguitissimo talent show musicale Tutta Reggio Calabria tifava per lei e lascia l'amaro in bocca che la vittoria nel talent di Rai1 The Voice Kids non sia andata a Emma Baggetta. Il seguito talent musicale condotto da Antonella Clerici è fondato su una competizione sana tra giovanissimi e anche ieri tutti i ragazzi hanno condiviso la gioia del vincitore. Emma, studentessa del liceo convitto Campanella di Reggio Calabria, torna a casa con meritata soddisfazione. Emma Baggetta, giovane cantante di Reggio Calabria, ha conquistato i giudici di The Voice Kids interpretando "E poi" di Giorgia.