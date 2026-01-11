VIDEO| The Voice Kids Superpass a sorpresa di Loredana Bertè | la bravissima Emma vola in finale

Emma Baggetta, giovane cantante di Reggio Calabria, ha conquistato i giudici di The Voice Kids interpretando “E poi” di Giorgia. Con sicurezza, talento e una voce straordinaria, Emma ha superato le aspettative, volando in finale. La sua performance, ricca di emozione e tecnica, testimonia il suo impegno e il suo potenziale nel panorama musicale giovane.

The Voice Kids 4, la reggina Emma si aggiudica il Superpass e vola in finale – VIDEO - si esibisce sul palco della quarta edizione di "The Voice Kids" con il brano "E poi" di Giorgia Si chiama Emma Baggetta, la piccola e talentuosa cantante che ha emozionato il pubblico di ‘ The ... citynow.it

