VIDEO| The Voice Kids Superpass a sorpresa di Loredana Bertè | la bravissima Emma vola in finale
Emma Baggetta, giovane cantante di Reggio Calabria, ha conquistato i giudici di The Voice Kids interpretando “E poi” di Giorgia. Con sicurezza, talento e una voce straordinaria, Emma ha superato le aspettative, volando in finale. La sua performance, ricca di emozione e tecnica, testimonia il suo impegno e il suo potenziale nel panorama musicale giovane.
Sicura di sè, talentuosa e con una voce meravigliosa. Con la sua bravura e con il suo bagaglio fatto di sogni e sorrisi che catturano, Emma Baggetta, giovanissima cantante di Reggio Calabria, ha sconvolto i coach di The Voice Kids interpretando “E poi” di Giorgia. I virtuosismi della 13enne che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè
Leggi anche: The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10)
The Voice Kids, Loredana Bertè sbotta contro Arisa: Sei scorretta. Poi Rocco Hunt piange con la storia di Giovanni; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); Stasera in tv al via “The Voice Kids”: Antonella Clerici celebra il talento dei piccoli; The Voice Kids, Alessio canta Se bruciasse la città.
The Voice Kids: Emma Baggetta canta E poi di Giorgia (video) - Sabato 10 gennaio 2026, per la prima puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids, davanti alla giuria formata da Clementino- radiomusik.it
The Voice Kids 4, la reggina Emma si aggiudica il Superpass e vola in finale – VIDEO - si esibisce sul palco della quarta edizione di "The Voice Kids" con il brano "E poi" di Giorgia Si chiama Emma Baggetta, la piccola e talentuosa cantante che ha emozionato il pubblico di ‘ The ... citynow.it
Con una bellissima citazione di Ezio Bosso, concludiamo queste prime Blind Auditions di #TheVoiceKidsIt - facebook.com facebook
La cena perfetta il sabato sera in attesa di The Voice Kids: x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.