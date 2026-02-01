‘C’è Posta per Te’ vince la sfida degli ascolti ma ‘The Voice Kids’ si avvicina

Ieri sera, su Canale 5, ‘C’è Posta per Te’ ha conquistato di nuovo il pubblico, vincendo la sfida degli ascolti del sabato sera. La trasmissione si è confermata come il programma più visto, mentre ‘The Voice Kids’ si avvicina, attirando comunque una buona fetta di spettatori. La gara tra i due show tiene banco da settimane, ma questa volta il talk show di Maria De Filippi si impone ancora come il preferito.

'C'è Posta per Te', in onda ieri su Canale 5, si conferma leader del prime time del sabato sera con 3.935.000 spettatori e il 27.1% di share. Al secondo posto, accorcia le distanze 'The Voice Kids' su Rai1, con 3.333.000 spettatori e il 22% di share. Ottimo su La7 il risultato di 'In Altre Parole': 1.122.000 spettatori, share 6.2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori, share 3.7%, nella seconda parte chiamata 'In Altre Parole. Ancora'. Mentre su Italia1 'Una notte al museo' registra 894.000 spettatori e il 5.3% di share.

La sera del 31 gennaio si è chiusa con C’è Posta per te in testa tra i programmi più visti.

Gli ascolti tv del 10 gennaio hanno visto confrontarsi due grandi appuntamenti del sabato sera: C’è Posta per te, il popolare programma di Maria De Filippi su Canale5, e The Voice Kids, il talent di Antonella Clerici su Rai1.

