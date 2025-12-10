Rifiuti abbandonati in strada | scattano multe e sequestri di veicoli | VIDEO

L'amministrazione comunale di Teverola ha avviato misure severe contro l'abbandono di rifiuti in strada, includendo multe e sequestri di veicoli. Un'iniziativa decisa per contrastare il degrado urbano e tutelare l'ambiente, promuovendo comportamenti più responsabili tra i cittadini.

L'amministrazione comunale di Teverola dichiara guerra agli incivili che abbandonano rifiuti sul territorio comunale, provocando una grave situazione di degrado urbano e ambientale. Negli ultimi mesi l’impegno della polizia municipale, supportata dal Comune, ha portato all’identificazione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

