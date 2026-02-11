Nuove norme per contrastare la piaga dei veicoli abbandonati | focus in I commissione

Questa mattina, la I Commissione del Comune si è riunita per discutere nuove norme contro i veicoli abbandonati. Alla riunione, presieduta da Filippo Quartuccio, si è deciso di adottare misure più stringenti per contrastare il fenomeno. La Commissione ha analizzato le proposte e ha già avviato il percorso per approvare le nuove regole.

Durante la riunione della I Commissione consiliare (bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, controllo e garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, personale ed ordinamento degli uffici), presieduta da Filippo Quartuccio, è stato affrontato il tema.

