VIDEO FOTO L’Albero con i colori della prevenzione e della vita
Tempo di lettura: < 1 minuto ALBERO DELLA PREVENZIONE Per il settimo anno consecutivo all’Ospedale “Moscati” di Avellino tornano gli “Alberi della Prevenzione”. Nella Piazza centrale della Città Ospedaliera i grandi abeti addobbati con i colori simbolici: rosa per la prevenzione del tumore al seno, rosso in segno di sostegno ai pazienti con tumore metastatico e blu per i bambini con disabilità. L’allestimento curato dalle volontarie di The Power of Pink insieme al Direttore della Breast Unit, Carlo Iannace, tra canti, sorrisi e condivisione. Presenti il Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo, a testimoniare la vicinanza della Direzione Strategica a un’iniziativa che unisce prevenzione e cultura del dono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Trend e colori must per addobbare l’albero di Natale: i consigli dell’esperta per un perfetto allestimento
Albero di Natale: i colori di moda, idee per i decori
Addio albero di Natale rosso: quest’anno champagne e rosa sono i colori di tendenza per gli addobbi
Reggio Calabria accende il Natale tra luci, colori e comunità: Reggio Calabria ha ufficialmente inaugurato il periodo natalizio con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza De Nava, uno dei momenti più attesi della città. L’evento ha attirato... - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it