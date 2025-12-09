Tempo di lettura: < 1 minuto ALBERO DELLA PREVENZIONE Per il settimo anno consecutivo all’Ospedale “Moscati” di Avellino tornano gli “Alberi della Prevenzione”. Nella Piazza centrale della Città Ospedaliera i grandi abeti addobbati con i colori simbolici: rosa per la prevenzione del tumore al seno, rosso in segno di sostegno ai pazienti con tumore metastatico e blu per i bambini con disabilità. L’allestimento curato dalle volontarie di The Power of Pink insieme al Direttore della Breast Unit, Carlo Iannace, tra canti, sorrisi e condivisione. Presenti il Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo, a testimoniare la vicinanza della Direzione Strategica a un’iniziativa che unisce prevenzione e cultura del dono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ FOTO L’Albero con i colori della prevenzione, e della vita