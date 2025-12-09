VIDEO FOTO L’Albero con i colori della prevenzione e della vita

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto ALBERO DELLA PREVENZIONE Per il settimo anno consecutivo all’Ospedale “Moscati” di Avellino tornano gli “Alberi della Prevenzione”. Nella Piazza centrale della Città Ospedaliera i grandi abeti addobbati con i colori simbolici: rosa per la prevenzione del tumore al seno, rosso in segno di sostegno ai pazienti con tumore metastatico e blu per i bambini con disabilità. L’allestimento  curato dalle volontarie di The Power of Pink insieme al Direttore della Breast Unit, Carlo Iannace, tra canti, sorrisi e condivisione.  Presenti  il Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo, a testimoniare la vicinanza della Direzione Strategica a un’iniziativa che unisce prevenzione e cultura del dono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video foto l8217albero con i colori della prevenzione e della vita

© Anteprima24.it - VIDEO/ FOTO L’Albero con i colori della prevenzione, e della vita

Trend e colori must per addobbare l’albero di Natale: i consigli dell’esperta per un perfetto allestimento

Albero di Natale: i colori di moda, idee per i decori

Addio albero di Natale rosso: quest’anno champagne e rosa sono i colori di tendenza per gli addobbi