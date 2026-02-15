Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 16 | 25

Il 15 febbraio 2026 alle 16:25, una frana ha bloccato la Strada Provinciale 34 a Castel di Tora, causando l’interruzione del traffico in entrambe le direzioni. Il crollo ha coinvolto il km 27,700 e le operazioni di sicurezza sono ancora in corso. A Roma, il traffico resta fluido sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali strade consolari. Tuttavia, sulla via Pontina, si sono formate code tra Tor de' Cenci e Castel di Decima a causa di un incidente in direzione Latina. Disagi anche sulla via del Mare, dove un altro incidente all’altezza di Ostia Ant

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con chiusura della Strada Provinciale 34 turanese nel comune di Castel di Tora la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 27 e 700 e smottamento Sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza Andiamo nella capitale non ci sono al momento particolari criticità alla circolazione sul grande raccordo anulare e sulle consolari andiamo nel quadrante Sud sulla via Pontina per un incidente code da Tor de' Cenci a Castel di Decima in direzione Latina disagi alla circolazione anche sulla via del mare per un altro incidente all'altezza di Ostia Antica cute da Lido Nord in direzione Roma con ripercussioni Sulla via Ostiense nello stesso tratto ricordiamo che a Ostia nel pomeriggio di oggi il pontefice celebrerà la Santa Messa alle 17 nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis sono previste chiusure al traffico nell'area circostante e modifiche di percorso alle linee bus di zona fino alle ore 20 Possiamo il trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma Civitavecchia la circolazione rallentata tra Civitavecchia e Santa Severa a seguito di danni provocati dal maltempo sempre in ambito del trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo da domani lunedì 16 a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto entrambe le direzioni nella tratta Porta San Paolo EUR Magliana in fascia oraria 11 16:30 servizio regolare tra EUR Magliana e Cristoforo Colombo e la tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metro da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

