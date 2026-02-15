Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 15 | 25

Il 15 febbraio 2026, una frana sulla Strada Provinciale 34 a Castel di Tora ha costretto alla chiusura totale della strada al km 27,700. L’improvviso smottamento ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni, e le squadre di intervento stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. A Subiaco, chiuso il tratto di Corso Cesare Battisti tra il civico 1 e il civico 34, mentre sulla Capitale si registrano poche criticità, soprattutto sulla tangenziale e sulle strade principali. Nel pomeriggio, il Papa celebrerà la messa alle 17 nella chiesa di

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la chiusura della Strada Provinciale 34 Torinese nel comune di Castel di Tora la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 27 e 700 smottamento Sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza a Subiaco chiuso perciò divento stradale corso Cesare Battisti dal civico 1 al civico 34 andiamo la capitale non ci sono al momento particolari criticità alla circolazione sul grande raccordo anulare e sulle consolari le altre notizie Ostia ricordiamo che nel pomeriggio di oggi il pontefice celebrerà la Santa Messa alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis sono previste chiusure al traffico nell'area circostante e modifiche di percorso alle linee bus di fino alle ore 20 Possiamo al trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma Civitavecchia la circolazione rallentata tra Civitavecchia e Santa Severa a seguito di danni provocati dal maltempo sempre in ambito del trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo da domani lunedì 16 a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto In entrambe le direzioni nella tratta a Porta San Paolo EUR Magliana in fascia oraria 11 16:33 tra EUR Magliana Cristoforo Colombo il servizio è regolare nella tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metropolitana da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

