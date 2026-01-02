Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25

Ecco un’introduzione conforme alle tue richieste: Alle ore 15:25 del 2 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità, con code sulla A1 tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze e rallentamenti sul raccordo anulare di Roma. La circolazione rimane generalmente fluida nell’area cittadina, mentre il trasporto pubblico introduce una nuova rete regionale, offrendo alternative di mobilità più efficaci per gli utenti.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti sulla viabilità dalle autostrade sulla A1 Firenze Roma code a tratti per traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze code per traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud rinnova il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino dove invece la circolazione è il momento scorrevole ad eccezione di qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Ardeatina e Appia e spina e lo svincolo per La A24 roma-teramo Passiamo al trasporto pubblico da oggi c'è una novità nel trasporto pubblico locale prende il via la nuova rete regionale denominata u. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

