Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 10 | 25

Nella mattinata del 15 febbraio 2026, un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma ha causato lunghe code tra Nomentana e Bufalotta. L’incidente, avvenuto poco prima delle 10:30, ha bloccato temporaneamente la circolazione, facendo aumentare i tempi di viaggio degli automobilisti in quella zona.

segnaliamo che la linea Roma Pisa era all'entrata tra Santa Severa e Civitavecchia per danni causati dal maltempo nei giorni scorsi all'infrastruttura i treni coinvolti subiscono ritardi fino a 20 minuti possibili variazioni e cancellazioni passiamo agli eventi a tv di oggi possiamo a Rieti a Leonessa si svolge il carnevale e per consentire il passaggio dei carri allegorici dalle ore 13 fino alle ore 18 sono attivi i divieti di transito e sosta sul di amor di Patria via della Ripa corso San Giuseppe e Piazza 7 Aprile mentre il divieto di transito lungo viale Francesco Crispi sarà attivo solo durante il passaggio del corteo

Questa mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

