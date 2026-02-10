Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 15 | 25

Questa mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato. Un incidente tra via Antica e piedi acqua fredda ha causato lunghe code sull’Aurelia, mentre il Raccordo Anulare in carreggiata esterna registra rallentamenti per il traffico intenso tra Laurentina e Roma Sud. Tra Tiburtina e Prenestina si segnalano rallentamenti, e anche sulla Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est il traffico è a rilento. La situazione si estende anche sulla Casilina, tra Tor Bella Monaca e Finocchio, e sulla Statale Appia, tra

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati nella sezione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal Aurelia dove segnavamo un incidente che causa il cuore tra via Antica e piedi acqua fredda per circolare sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra Laurentina diramazione Roma Sud in interna traffico rallentato tra che sia viste Salaria più avanti all'altezza della V E a seguire tra Tiburtina e Prenestina ti rallenta anche sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima ci spostiamo sulla Casilina dove ci sono così a tratti tra Tor Bella Monaca e finocchio In quest'ultima di sulla Statale Appia anche qui così a tratti da Santa Maria delle Mole Albano Laziale In quest'ultima direzione in chiusura l'allerta media diramata dalla Protezione Civile alla mattina di domani mercoledì 11 febbraio e per le successive 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionali Daniele si ribaltano ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

