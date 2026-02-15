Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 09 | 25

Nella mattinata di oggi, un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare ha causato lunghe code tra Nomentana e Bufalotta, rallentando il traffico e creando disagi ai pendolari. La causa è ancora in fase di accertamento, ma l’evento ha subito bloccato parte della circolazione. Nel settore ferroviario, invece, i treni sulla linea Roma-Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia registrano ritardi fino a 20 minuti a causa dei danni provocati dal maltempo nei giorni scorsi. Intanto, a Leonessa, nel reatino, si svolge il carnevale: dalle 13 alle 18 sono

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente provoca code tra Nomentana e Bufalotta Passiamo al trasporto ferroviario segnaliamo che la linea Roma Pisa era all'entrata tra Santa Severa e Civitavecchia per danni causati dal maltempo nei giorni scorsi all'infrastruttura i treni coinvolti subiscono ritardi fino a 20 minuti possibili variazioni e cancellazioni passiamo agli eventi a tv di oggi possiamo a Rieti a Leonessa si svolge il carnevale e per consentire il passaggio dei carri allegorici dalle ore 13 fino alle ore 18 sono attivi i divieti di transito e sosta sul di amor di Patria via della Ripa corso San Giuseppe e Piazza 7 Aprile mentre il divieto di transito lungo viale Francesco Crispi sarà attivo solo durante il passaggio del corteo