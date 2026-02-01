Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 09 | 25

#Roma-Via La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. La circolazione sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione è ancora congestionata, con alcune zone particolarmente rallentate. A causa di lavori di rinnovo sulla linea B della metropolitana, la tratta tra San Paolo e Rebibbia è ancora chiusa e sostituita con bus. Questa interruzione durerà fino alle 5:30 di domani, lunedì 2 febbraio. Inoltre, oggi è in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade, che riguarda tutti i veicoli sopra le 7 tonnellate. Ricord

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento angolare prima di disagi Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione diamo uno sguardo al trasporto pubblico capitolino per opere di rinnovo infrastrutturale della linea B della metropolitana fino alle 5:30 di domani lunedì 2 febbraio la circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio è interrotta e sostituita da bus infine ricordiamo che oggi domenica primo febbraio è in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate in mezzo Si Ricorda inoltre che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

