Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 15 | 25

Questa sera allo stadio Olimpico si gioca la partita di calcio tra Roma e Cagliari. Le auto si muovono lentamente in alcune zone di Roma a causa di un incidente sulla via Nettunense, vicino a via della Falcognana. La polizia sta lavorando per ripristinare subito la circolazione, ma ci sono code e rallentamenti anche sulla via Salaria e sulla Cassia. La viabilità rimane più fluida sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali strade della città, tranne qualche rallentamento in alcune zone. La zona dello stadio è già sotto una disciplina di traffico tempor

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio lunghe code a causa di un incidente nelle due direzioni sulla via Nettunense siamo all'altezza di via della Falcognana prestare attenzione alle operazioni di ripristino del resto la circolazione si presenta regolare sulla carreggiata del grande raccordo anulare sulle maggiori consolari ad eccezione solo dei rallentamenti sulla via Salaria altezza Villa Spada verso la tangenziale anche sulla Cassia da Tomba di Nerone in direzione del raccordo infine ricordiamo che questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico si giocherà Roma Cagliari venticinquesima giornata del campionato maschile di serie A prestare attenzione alla provvisoria disciplina di traffico attiva nella zona dello Stadio Olimpico

