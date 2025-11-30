Via 15mila euro in gioielli a una coppia di anziani con la truffa del falso carabiniere | 4 arresti
COLLE VAL D’ELSA – Un’operazione rapida ed efficace dei carabinieri di Colle Val d’Elsa ha portato all’arresto di quattro persone responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti nel comune senese. La coppia ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere di Siena, sostenendo che l’auto intestata al marito fosse stata utilizzata in una rapina a una gioielleria. Poco dopo, una donna si è presentata a casa degli anziani, fingendosi incaricata del giudice e chiedendo di verificare i gioielli presenti nell’abitazione. Con questo espediente, è riuscita a farsi consegnare monili per un valore di circa 15mila euro, che ha poi portato ai complici che l’attendevano in un’auto per poi far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Scopri altri approfondimenti
Cristiano Ronaldo inaugura a Madrid «Vega» il club privato da 15mila euro per l' iscrizione Vai su X
Torna la “Carta della Cultura”: 100 euro per l’acquisto di libri per le famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro Il Ghigno Libreria Molfetta Torna la “Carta della Cultura”: 100 euro per l’acquisto di libri per le famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Via 15mila euro in gioielli a una coppia di anziani con la truffa del falso carabiniere: 4 arresti - Un’operazione rapida ed efficace dei carabinieri di Colle Val d'Elsa ha portato all’arresto di quattro persone responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti ... Come scrive msn.com
Due napoletani beffano una nonnina e le portano via 15mila euro: truffatori arrestati - trappola ha seguito il solito copione: «Signora, sono il maresciallo dei carabinieri. Riporta corriereadriatico.it
Bertinoro, sotto i vestiti 15mila euro di gioielli rubati - AVEVA addosso oro, anelli, orologi, collanine, tutta roba rubata, secondo i carabinieri della Compagnia di Meldola. Si legge su ilrestodelcarlino.it