Via 15mila euro in gioielli a una coppia di anziani con la truffa del falso carabiniere | 4 arresti

COLLE VAL D’ELSA – Un’operazione rapida ed efficace dei carabinieri di Colle Val d’Elsa ha portato all’arresto di quattro persone responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti nel comune senese. La coppia ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere di Siena, sostenendo che l’auto intestata al marito fosse stata utilizzata in una rapina a una gioielleria. Poco dopo, una donna si è presentata a casa degli anziani, fingendosi incaricata del giudice e chiedendo di verificare i gioielli presenti nell’abitazione. Con questo espediente, è riuscita a farsi consegnare monili per un valore di circa 15mila euro, che ha poi portato ai complici che l’attendevano in un’auto per poi far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it