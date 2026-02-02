Pericolo buche nel tratto di strada che porta alla rotonda di via Oreto

Questa mattina, un automobilista ha segnalato il pericolo di buche lungo il tratto di strada che porta alla rotonda di via Oreto. L’uomo racconta di percorrere ogni giorno quella strada, poco prima di entrare in viale Regione Siciliana, e di aver notato che alcune buche sono diventate un problema, soprattutto per chi viaggia in fretta. La strada, che collega l’autostrada E90 a Palermo, si riempie di buche che rischiano di danneggiare le vetture e mettere in pericolo chi si sposta in zona. Nessuna comunicazione

Percorro ogni mattina, dopo aver lasciato mia figlia a scuola al liceo Danilo Dolci di via Fichidindia, e dopo essermi inserito nella corsia centrale dell'autostrada E90 nel tratto Messina-Palermo per immettermi in viale Regione Siciliana direzione Trapani, poco prima della rotonda di via Oreto, ci si imbatte in una decina di buche nel centro della strada, di profondità anche più di 10 centimetri. Spesso automobilisti che arrivano dall'autostrada giungono in questo tratto con velocità sostenuta anche se in fase di rallentamento. Oltre il danno alle sospensioni e gomme delle auto, il vero pericolo è dovuto a sterzate e frenate brusche da parte degli automobilisti che vedono tali buche negli ultimi istanti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

