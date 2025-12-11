Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Senza Cri | Ho sempre amato rompere gli schemi vorrei aiutare gli altri a credere in se stessi Il confronto tra Petit e Nicolò il più intenso

Senza Cri, giovane artista brindisino, conquista la finale di Sanremo Giovani 2025 con il brano Spiagge. In un’intervista esclusiva, rivela la sua passione per l’originalità e il desiderio di aiutare gli altri a credere in se stessi, condividendo anche il confronto tra Petit e Nicolò, tra i momenti più intensi di questa edizione.

Il giovane artista brindisino Senza Cri approda alla finale di Sanremo Giovani grazie al suo brano Spiagge, che ha saputo convincere pubblico e giuria. Nella serata del 9 dicembre, guidata alla conduzione da Gianluca Gazzoli, si è svolta una semifinale ricca di emozioni e colpi di scena. La commissione musicale, formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai giudici esterni Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato i sei nomi che avanzeranno all’ultimo step. Tra gli artisti promossi figurano, oltre a Senza Cri, anche Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma e Welo con Emigrato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri: “Ho sempre amato rompere gli schemi, vorrei aiutare gli altri a credere in se stessi. Il confronto tra Petit e Nicolò il più intenso”

