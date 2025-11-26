Locali commerciali Ater occupati e trasformati in case con allacci abusivi | tra gli abitanti 24 minorenni

Ci sono 24 minori tra le 73 persone identificate nei locali commerciali dell'Ater occupati e trasformati in case in via Tofano. Scoperti allacci abusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

locali commerciali ater occupatiControlli a tappeto a Roma nei locali Ater occupati di via Tofano, un arresto e sigilli agli allacci abusivi - Un arresto per reati predatori e 73 persone identificate nel blitz della Polizia in un insediamento di via Tofano a Roma. virgilio.it scrive

locali commerciali ater occupatiAllacci abusivi ad acqua e luce: i locali commerciali Ater trasformati abusivamente in abitazioni - Il blitz delle forze dell'ordine nelle palazzine popolari di via Sergio Tofano a Vigne Nuove. Lo riporta romatoday.it

