Locali commerciali Ater occupati e trasformati in case con allacci abusivi | tra gli abitanti 24 minorenni
Ci sono 24 minori tra le 73 persone identificate nei locali commerciali dell'Ater occupati e trasformati in case in via Tofano. Scoperti allacci abusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Affitto di due locali commerciali – Centro città (Manfredonia) In pieno centro, a due passi da Piazza Marconi, vi proponiamo due locali commerciali, affittabili insieme o separatamente, perfetti per chi vuole avviare o potenziare la propria attività in una zona alt - facebook.com Vai su Facebook
Controlli a tappeto a Roma nei locali Ater occupati di via Tofano, un arresto e sigilli agli allacci abusivi - Un arresto per reati predatori e 73 persone identificate nel blitz della Polizia in un insediamento di via Tofano a Roma. virgilio.it scrive
Allacci abusivi ad acqua e luce: i locali commerciali Ater trasformati abusivamente in abitazioni - Il blitz delle forze dell'ordine nelle palazzine popolari di via Sergio Tofano a Vigne Nuove. Lo riporta romatoday.it