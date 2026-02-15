Il nome di Estupinan torna di attualità perché il suo futuro con il Brighton è in bilico e il Milan potrebbe intervenire. La squadra rossonera sta valutando un trasferimento dal Barcellona, dove cercano di disfarsi di un difensore per fare spazio in rosa. Nei prossimi giorni, si aspetta un'offerta concreta che potrebbe dare una svolta alla trattativa.

Calciomercato Milan, il Diavolo si è mosso moltissimo la scorsa estate, sia con i nuovi acquisti, sia con le cessioni. Qualche colpo non ha dato i risultati sperati dalla dirigenza rossonera, altri si. Rabiot e Modric hanno preso per mano il centrocampo rossonero e sono diventati subito pilastri del Diavolo. In estate c'è stata una vera e propria svolta del Milan per quanto riguarda la fascia sinistra della squadra rossonera, con un cambio davvero molto importante. PROSSIMA SCHEDA>>> Addio al passato, sguardo rivolto al futuro sulle fasce per il Milan: ceduto Theo Hernandez. Il terzino francese è stato uno dei grandi protagonisti del Milan che con Maldini e Pioli è tornato ai vertici in Serie A e in semifinale di Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Via Estupinan? Difensore cercasi: dal Barcellona il colpo di calciomercato perfetto per il Milan

Il Milan valuta Kim come possibile rinforzo nel reparto difensivo.

Il Milan ha acquistato Estupinan, ma finora il suo impatto non è stato quello sperato.

