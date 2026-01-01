Kim colpo di calciomercato perfetto per il Milan Ecco cosa vuole il difensore
Il Milan valuta Kim come possibile rinforzo nel reparto difensivo. Il suo arrivo potrebbe portare solidità e esperienza alla linea arretrata dei rossoneri. In questa fase di mercato, le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti sulle intenzioni del club e del giocatore. Kim rappresenta una soluzione interessante per rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli nella prossima stagione.
Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere un colpo perfetto per dare qualità ed esperienza alla difesa rossonera. Ecco le ultime novità dal giornalista Florian Plettenberg. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
