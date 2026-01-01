Kim colpo di calciomercato perfetto per il Milan Ecco cosa vuole il difensore

Il Milan valuta Kim come possibile rinforzo nel reparto difensivo. Il suo arrivo potrebbe portare solidità e esperienza alla linea arretrata dei rossoneri. In questa fase di mercato, le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti sulle intenzioni del club e del giocatore. Kim rappresenta una soluzione interessante per rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli nella prossima stagione.

