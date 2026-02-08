calciomercato estupinan non il colpo che si attendeva il milan

Il Milan ha acquistato Estupinan, ma finora il suo impatto non è stato quello sperato. I nuovi arrivati stanno dando una mano, ma il colombiano non ha ancora mostrato tutte le sue qualità. I tifosi aspettano ancora di vedere la svolta che possa rilanciare la squadra.

Che impatto ha avuto il mercato sulla stagione del Milan? Ne parla 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la rosea grazie agli ultimi acquisti la squadra avrebbe cambiato faccia e marcia in questa stagione. Questo anche grazie al lavoro di Massimiliano Allegri che ha lavorato bene con il materiale a disposizione. Nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati dai 'nuovi' acquisti: 5 di Nkunku, 3 di Rabiot, uno a testa per De Winter e Fullkrug. LEGGI ANCHE: Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l'occasione McKennie. I dettagli>>> Ci sono però anche dei giocatori che non hanno avuto un impatto importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Si apre uno scenario inatteso per il Milan: Estupinan potrebbe lasciare il club già in questa sessione di mercato.

Nel contesto di un Milan in testa alla classifica, le scelte tattiche diventano fondamentali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

