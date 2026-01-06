Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato!

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma mantiene il silenzio stampa. La motivazione risiede nell’insoddisfazione di Gasperini riguardo al mercato estivo, che ha influenzato l’umore della squadra e il rapporto con i media. La situazione evidenzia le tensioni interne e le difficoltà nel mantenere equilibrio tra risultati e aspettative, anche in momenti positivi come questo.

Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce, il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato: cosa sta succedendo Non c’è pace per la Roma, nemmeno dopo una vittoria fondamentale in chiave Champions. Nonostante il prezioso successo esterno ottenuto contro il Lecce, che consolida il quarto posto in classifica, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce, il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato! Leggi anche: Gasperini tace dopo Lecce: silenzio stampa e incontro con i Friedkin Leggi anche: La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini: perché il tecnico non ha parlato dopo Lecce Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Atalanta-Roma LIVE; De Rossi e le altre bandiere che un giorno hanno sfidato l'amore; Lazio arrabbiata e danneggiata: la lettera di protesta alla Lega per i torti arbitrali subiti; Lazio, scatta il silenzio stampa dopo il comunicato di protesta. Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce, il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato! - Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce, il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato: cosa sta succedendo Non c’è pace per la Roma, nemmeno dopo una vittoria f ... calcionews24.com

Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: domani incontro con i Friedkin - 0 al Via del Mare contro il Lecce il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha. tuttomercatoweb.com

Roma, Gasperini in silenzio stampa: Sky svela il motivo - Il tecnico giallorosso ha scelto di non presentarsi né ai microfoni né in ... tuttonapoli.net

#Lecce- #Roma, #Gasperini sceglie il silenzio: niente interviste nel post gara #ASRoma #LecceRoma #SerieA x.com

Il Lecce contro la Roma recupera Sottil, out Morente. Di Francesco in silenzio, verso conferma schieramento anti Juve #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.