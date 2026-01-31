Pisa silenzio stampa di Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo Riunione con la dirigenza dopo il match cosa succede e la posizione del tecnico!
Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Alberto Gilardino sceglie di non parlare in conferenza stampa. Il tecnico si è chiuso nel silenzio e si è riunito con la dirigenza subito dopo il match. È ancora notte all’Arena Garibaldi, ma non ci sono commenti ufficiali su cosa si deciderà nei prossimi giorni.
