Pisa silenzio stampa di Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo Riunione con la dirigenza dopo il match cosa succede e la posizione del tecnico!

Da calcionews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Alberto Gilardino sceglie di non parlare in conferenza stampa. Il tecnico si è chiuso nel silenzio e si è riunito con la dirigenza subito dopo il match. È ancora notte all’Arena Garibaldi, ma non ci sono commenti ufficiali su cosa si deciderà nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Calciomercato Genoa: anticipato il riscatto di Ostigard, occhi su Villalba. Ma c’è un addio, tutti i movimenti rossoblù Massolin Inter: accordo trovato per il centrocampista ma.Svelato il piano dei nerazzurri! Cosa succederà Calciomercato Torino: colpo Kulenovic, l’attaccante è arrivato in Italia! La formula, le cifre e i dettagli dell’affare Calciomercato Inter: rebus Jones, spunta un ostacolo. E ora Frattesi? Intanto per Perisic si apre questo scenario. Ultimissime Pisa, silenzio stampa di Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa silenzio stampa di gilardino dopo la sconfitta col sassuolo riunione con la dirigenza dopo il match cosa succede e la posizione del tecnico

© Calcionews24.com - Pisa, silenzio stampa di Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo. Riunione con la dirigenza dopo il match, cosa succede e la posizione del tecnico!

Approfondimenti su Gilardino Sassuolo

Chivu Inter, riunione fra il tecnico e la dirigenza subito dopo il match: non sono previsti ribaltoni almeno per ora

Esonero Juric: il tecnico dell’Atalanta è a forte rischio dopo la sconfitta col Sassuolo. C’è già il nome del suo possibile sostituto

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gilardino Sassuolo

Argomenti discussi: Pisa-Sassuolo, info accrediti; Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio: Teatro in mano ai sindacati e all'estero si chiedono perché; Beatrice Venezi al contrattacco: A Venezia contesto anarchico, teatro in mano ai sindacati; Spillette anche a Pisa, volantini alla Fenice. Venezi, doppia protesta.

pisa silenzio stampa diA Pisa un successo. Lo ammette anche chi contesta VeneziDopo la direzione della Carmen, un comitato finora sempre critico con la musicista toscana ammette il trionfo ma rivendica legittimità della protesta ... msn.com

pisa silenzio stampa diBeatrice Venezi a Pisa rompe il silenzio sul caso Fenice e tira in ballo un ex allenatore di Serie A – videoPISA. «Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. Chiuderei al momento con una battuta calcistica che f ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.