Verona boom del lusso immobiliare | centro storico oltre i 6000€ mq residenti a rischio esclusione

Verona, il lusso immobiliare spopola: il centro storico oltre i 6000 euro al metroquadrato. Verona vive un momento di vivace dinamismo nel mercato immobiliare, con prezzi in crescita in quasi tutte le zone della città. Il centro storico si conferma l’area più esclusiva, con valori che possono superare i 6000 euro al metroquadrato, mentre le aree periferiche mostrano segnali di ripresa e nuove costruzioni contribuiscono a dinamizzare il mercato. La crescente domanda, unita a un’offerta limitata, sta ridisegnando il panorama immobiliare veronese, sollevando preoccupazioni sull’accessibilità all’abitazione per residenti e giovani coppie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il prezzo di 6000 euro al metro quadro nel quartiere San Zeno a Verona deriva da una forte domanda di abitazioni, che ha spinto i costi verso l’alto.

