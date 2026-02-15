Verona boom del lusso immobiliare | centro storico oltre i 6000€ mq residenti a rischio esclusione
A Verona, il mercato immobiliare di fascia alta ha registrato un aumento dei prezzi, raggiungendo oltre i 6000 euro al metro quadro nel centro storico. La forte domanda di immobili di pregio ha spinto i costi alle stelle, mettendo a rischio l'accesso per molti residenti storici. In particolare, le compravendite di appartamenti di lusso sono cresciute del 20% negli ultimi sei mesi, secondo i dati più recenti.
Verona, il lusso immobiliare spopola: il centro storico oltre i 6000 euro al metroquadrato. Verona vive un momento di vivace dinamismo nel mercato immobiliare, con prezzi in crescita in quasi tutte le zone della città. Il centro storico si conferma l’area più esclusiva, con valori che possono superare i 6000 euro al metroquadrato, mentre le aree periferiche mostrano segnali di ripresa e nuove costruzioni contribuiscono a dinamizzare il mercato. La crescente domanda, unita a un’offerta limitata, sta ridisegnando il panorama immobiliare veronese, sollevando preoccupazioni sull’accessibilità all’abitazione per residenti e giovani coppie.🔗 Leggi su Ameve.eu
Comprare casa a Verona, c’è un quartiere dove il prezzo è di 6000 euro al mq
Il prezzo di 6000 euro al metro quadro nel quartiere San Zeno a Verona deriva da una forte domanda di abitazioni, che ha spinto i costi verso l’alto.
