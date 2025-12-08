Natale in centro storico è boom di presenze | in oltre centomila in giro per lo shopping nei mercatini
Sono state stimate in oltre centomila le persone che tra sabato e domenica hanno affollato le vie principali per visitare i mercatini allestiti in piazza Università e nelle strade adiacenti di Montesano e Minoriti, attratti dal grande albero alto ventidue metri e dalle luminarie che illuminano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
