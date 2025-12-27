Argine abusivo, aperto un varco. Le ruspe al lavoro durante la piena. E un privato tenta di bloccarle.

"Si è da poco concluso l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito dopo Tebano, che fungerà da soglia di sfogo qualora il livello del fiume dovesse ulteriormente aumentare". E poi: "L’arginatura in oggetto risultava realizzata da un privato in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente; alla luce delle criticità idrauliche riscontrate negli eventi precedenti, l’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

