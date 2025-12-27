Argine abusivo aperto un varco Le ruspe al lavoro durante la piena E un privato tenta di bloccarle
"Si è da poco concluso l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito dopo Tebano, che fungerà da soglia di sfogo qualora il livello del fiume dovesse ulteriormente aumentare". E poi: "L’arginatura in oggetto risultava realizzata da un privato in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente; alla luce delle criticità idrauliche riscontrate negli eventi precedenti, l’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Aperto un varco in un argine del Senio realizzato da un privato senza autorizzazioni - Come annunciato dal sindaco di Castel Bolognese, per ridurre la pressione idraulica si è concluso nella serata di oggi, 25 dicembre, un intervento di ... ravennaedintorni.it
Aperto un varco per ridurre la pressione del Senio sugli argini a Tebano - 30 l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito a valle di Tebano, per far defluire l’acqua del corso d’ ... ravennawebtv.it
Ecco il "taglio" argine effettuato ieri tra Tebano e Castel Bolognese in destra Senio. L'acqua della piena non e' uscita, il taglio e' stato fatto in caso di un ulteriore aumento del livello della piena, soglia che non e' stata raggiunta. Grazie per la foto a Claudio - facebook.com facebook
