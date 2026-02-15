Carnevale a Venezia a rischio acqua alta: allerta massima per picchi di 120 centimetri. Venezia si prepara ad affrontare un Carnevale potenzialmente compromesso dall’acqua alta. Le previsioni meteo-marine indicano un picco di 120 centimetri domenica 15 febbraio alle ore 9:20, che potrebbe portare all’attivazione del sistema Mose, le dighe mobili progettate per proteggere la città lagunare. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con ulteriori criticità previste nei giorni successivi. Un contesto già teso: la concomitanza tra festa e rischio idrologico. La città, nel pieno delle celebrazioni carnevalesche, dovrà affrontare una sfida complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 15 febbraio torna il Carnevale di Ivrea con la tradizionale Battaglia delle arance.

Il Carnevale d'Abruzzo a Francavilla è stato rimandato perché il maltempo ha reso impossibile organizzare la sfilata prevista per domenica 15 febbraio.

Carnevale, acqua alta a Venezia domenica 15 febbraio: previsti picchi di 120 centimetriVENEZIA - A Venezia, Carnevale si festeggerà con l'acqua alta. Domenica 15 febbraio, sono, infatti, previsti 120 centimetri ... msn.com

Carnevale con l'acqua alta, negozi e locali allagati. Quadri, Lavena e Todaro: «Così non va»VENEZIA - Maretta di Carnevale, ieri per il primo vero sabato di grande afflusso a Venezia. E non solo per l’acqua che ha coperto ampie porzioni di Piazza San Marco, ma ... ilgazzettino.it

VIDEO / Acqua alta e pioggia battente, piazza San Marco diventa una distesa d’acqua dove, con i piedi a mollo, si finisce quasi per navigare. Disagi per gli oltre 200mila pendolari e turisti previsti tra oggi e domani, nell’ultimo weekend di Carnevale. Le passer facebook

Un carnevale come nessun altro È il Carnevale sull'Acqua di Comacchio! Le barche vengono trasformate in battelli allegorici che scivolano sui canali del centro storico, inondando di allegria vicoli e piazze carnevalecomacchio.it Ph. marmony85 | #inEmilia x.com