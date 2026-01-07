Furia Napoli col Verona | segna 4 gol ma finisce 2-2 Caos VAR e veleni al Maradona

Il match tra Napoli e Verona si conclude con un pareggio 2-2, nonostante il Napoli abbia segnato quattro gol. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione, con discussioni sul VAR e polemiche tra le squadre. Un risultato che lascia spazio a riflessioni sulle decisioni arbitrali e sull’andamento del gioco, in una cornice di grande agitazione al Maradona.

QUATTRO GOL, UN SOLO PUNTO. Il Napoli pareggia 2-2 contro il Verona in una partita dominata dalla rabbia. Sotto di due reti (Frese e rigore di Orban), gli azzurri segnano tecnicamente 4 volte nella ripresa, ma il VAR annulla le gioie di Hojlund e la doppietta di McTominay. Alla fine sono il gol dello scozzese e la perla del capitano Di Lorenzo a evitare la sconfitta, ma le polemiche arbitrali contro la direzione di Marchetti sono feroci. Napoli-Verona 2-2: rimonta cuore e veleni Il Napoli esce dal campo con la sensazione di aver giocato contro tutto e tutti, compresa la sfortuna e le decisioni arbitrali. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Furia Napoli col Verona: segna 4 gol ma finisce 2-2. Caos VAR e veleni al Maradona Leggi anche: Napoli-Verona, finisce in parità al Maradona: Conte conquista solo un punto Leggi anche: Ventura: «Col Var, Maradona avrebbe segnato quattro gol a partita. Nazionale? Avrei dovuto riflettere prima di accettare» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82' - 2, gol e highlights: Conte rimonta da 0- sport.sky.it

