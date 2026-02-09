Discarica Vallosa | la terra dei veleni è contaminata da oltre 30 sostanze gassose
Da anni si parla di bonifica alla Discarica Vallosa, un’area contaminata da oltre 30 sostanze gassose. La regione ha stimato un intervento da almeno 70 milioni di euro e, finora, ha già chiesto al Governo i primi 20 milioni. La situazione resta critica, e i cittadini attendono risposte concrete.
Da anni, anzi decenni si parla di una bonifica quanto mai necessaria: l'ultimo preventivo stimava un intervento da almeno 70 milioni di euro, di cui per i primi 20 milioni la Regione – nella figura dell'assessore all'Ambiente Giorgio Maione – ha già bussato alle porte del Governo. Parliamo della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Vallosa, primo test sui gas: «Valori elevati per numerose sostanze»L’Arpa sugli inquinanti rilevati nel sito della discarica di Passirano: «Possono derivare dalla degradazione dei rifiuti stoccati» ... giornaledibrescia.it
Vallosa, primo test sui gas: «Valori elevati per numerose sostanze» x.com
L’Arpa sugli inquinanti rilevati nel sito della discarica di Passirano: «Possono derivare dalla degradazione dei rifiuti stoccati» facebook
