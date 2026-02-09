Discarica Vallosa | la terra dei veleni è contaminata da oltre 30 sostanze gassose

Da anni si parla di bonifica alla Discarica Vallosa, un’area contaminata da oltre 30 sostanze gassose. La regione ha stimato un intervento da almeno 70 milioni di euro e, finora, ha già chiesto al Governo i primi 20 milioni. La situazione resta critica, e i cittadini attendono risposte concrete.

