Vecchie glorie Juve Alessio Tacchinardi in città | Grande legame con i tifosi agrigentini

Alessio Tacchinardi, ex stella della Juventus, torna in città, rinnovando il suo legame speciale con i tifosi agrigentini. Un incontro di emozioni e ricordi, testimoniato dal caloroso abbraccio della gente, che lo ha riconosciuto e celebrato come parte della loro storia. Un momento che rafforza il legame tra il passato glorioso e il cuore di una tifoseria appassionata.

"I tifosi di Agrigento mi hanno accolto con grande calore, fermandomi per strada e ricordandomi episodi del passato. Fa molto piacere perché significa che qualcosa di buono è stato fatto." Alessio Tacchinardi ha commentato così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, le sue 24 ore in provincia, dove è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

