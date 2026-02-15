Varese – Funicolare per il Sacro Monte ferma per un guasto
La funicolare che collega Varese al Sacro Monte si è fermata a causa di un guasto tecnico. La mancanza del mezzo ha costretto le autorità a mettere in funzione un servizio di bus sostitutivi per i visitatori. Un problema che ha creato disagi a chi voleva raggiungere il santuario in modo comodo.
Varese, il Sacro Monte senza funicolare: guasto all’impianto, attivato il servizio sostitutivo con gli autobus. Un guasto improvviso alla funicolare che collega Varese al Sacro Monte ha interrotto il servizio, costringendo turisti e residenti a ricorrere al trasporto pubblico locale per raggiungere la meta religiosa e panoramica. Da oggi, domenica 15 febbraio 2026, la linea urbana C di Autolinee Varesine prolunga il suo percorso fino a piazzale Pogliaghi, garantendo l’accessibilità al sito UNESCO ma con un’alternativa meno suggestiva. L’incidente solleva interrogativi sulla manutenzione di un’infrastruttura cruciale per il turismo varesino.🔗 Leggi su Ameve.eu
