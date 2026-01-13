Funicolare chiusa causa guasto La stessa sorte per la biblioteca

A causa delle rigide temperature degli ultimi giorni, sia la biblioteca che la funicolare sono state temporaneamente chiuse per problemi tecnici. Entrambe le strutture stanno lavorando per ripristinare al più presto i servizi, garantendo la sicurezza degli utenti. La situazione viene costantemente monitorata e aggiornamenti saranno forniti non appena possibile.

Prima la biblioteca poi la funicolare: due guasti tecnici, che sarebbero in parte dovuti anche alle rigide temperature registrate nei giorni scorsi. E il Comune di Certaldo, "per consentire al meglio gli interventi di ripristino attualmente in corso", ne ha disposto la chiusura: per le prossime ore, gli utenti non potranno accedere né agli spazi della biblioteca comunale Bruno Ciari né utilizzare la funicolare per raggiungere Certaldo Alto da piazza Boccaccio (e viceversa). A far propendere l'amministrazione comunale verso la scelta di chiudere la biblioteca da ieri e sino al prossimo sabato è stato un guasto al sistema di riscaldamento, la cui prima segnalazione risale a quanto sembra ai giorni immediatamente precedenti allo scorso Natale.

Per un guasto tecnico, la funicolare di Certaldo, che collega Certaldo Basso a Certaldo Alto, rimarrà chiusa nelle giornate di oggi #12gennaio e di domani #13gennaio. Per garantire la continuità del collegamento, è attivo il servizio sostitutivo “Pollicino”, con x.com

Funicolare di #certaldo chiusa per guasto tecnico: attivo il servizio sostitutivo - facebook.com facebook

