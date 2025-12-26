Varese, 26 dicembre 2025 – Torna la tradizionale fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese. Una camminata serale tra musica e comunità, considerata uno degli appuntamenti più attesi delle festività locali. Quando sarà, a che ora e come è organizzato l’evento? Ecco tutte le informazioni. Quando e dove. Il percorso. L’arrivo e l’accoglienza. Servizio navette. Quando e dove. La fiaccolata di fine anno, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in collaborazione con il Comune di Varese, unisce residenti e visitatori. L’appuntamento è per domenica 28 dicembre, con ritrovo alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese: quando, orari e servizio navette

Leggi anche: Treni, circolazione sospesa tra le stazioni di Morbegno e Tirano: quando, orari e navette sostitutive

Leggi anche: A Monte Sant'Angelo ritorna ‘Benedictus. Rassegna di musica intorno al sacro’

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte. Domenica 28 dicembre; Luci sulla Via Sacra: torna la tradizionale Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte; La fiaccolata di fine anno illumina il Sacro Monte: navette dallo stadio di Varese; Nuovo Teatro di Varese.

Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese - Sono due le visite guidate straordinarie nel borgo del Sacro Monte di Varese, tra storia, lucine natalizie e la tradizionale fiaccolata. settenews.it