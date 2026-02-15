Varese e l’Europa | tra autonomia regionale rischio idrogeologico e un federalismo ancora da costruire

Varese ha attirato l’attenzione nazionale dopo che il sindaco ha denunciato problemi di dissesto idrogeologico causati dalla mancanza di fondi europei. La città, infatti, si trova spesso a combattere contro alluvioni e frane, peggiorate dalle carenze di interventi di prevenzione. Nel frattempo, il dibattito sul federalismo e sull’autonomia regionale si fa più acceso, con alcune voci che chiedono più poteri per gestire meglio le risorse locali. In questo scenario, la questione europea diventa centrale, anche perché molte strategie di tutela ambientale dipendono dai finanziamenti comunitari.

Varese al centro del dibattito: federalismo, ambiente e identità nel nuovo numero di RMFonline. Il settimanale RMFonline affronta le sfide del territorio varesino, intrecciando il dibattito sul futuro dell’Europa con le problematiche locali legate al dissesto idrogeologico e alla ricerca di un’identità territoriale. Il nuovo numero, diretto da Massimo Lodi, analizza le tensioni tra autonomia regionale e integrazione europea, le fragilità del territorio e le opportunità per un futuro più sostenibile. Il federalismo pragmatico e le occasioni perdute. L’editoriale di Massimo Lodi riprende il concetto di “federalismo pragmatico” proposto da Mario Draghi, sottolineando la necessità di un’integrazione europea più efficace in ambiti chiave come economia, difesa, trasporti e ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

In un contesto di crescente tensione tra il governo federale e gli Stati, si evidenziano preoccupazioni riguardo alle pretese autoritarie di Washington.

A Reggio Calabria è nato “Popolo per il Sud”, un nuovo movimento che vuole cambiare le cose nel Meridione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Varese