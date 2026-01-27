In un contesto di crescente tensione tra il governo federale e gli Stati, si evidenziano preoccupazioni riguardo alle pretese autoritarie di Washington. La crisi del federalismo negli Stati Uniti sottolinea la complessità delle dinamiche politiche e di sicurezza che potrebbero portare a scontri tra forze locali e il dipartimento ICE. Una situazione che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni future.

Roma, 27 gennaio 2026 – Una contrapposizione fra potere federale e Stati sempre più serrata a causa delle pretese autoritarie di Washington, con una questione securitaria che nasconde un motivo politico. Mario Del Pero ( foto sotto ), professore di Storia internazionale all’Institut d’études politiques – Sciences Po di Parigi e autore del libro Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump (il Mulino, 2025). Negli Stati Uniti torna a esplodere lo scontro tra potere federale e Stati. È un conflitto strutturale? “Sì, perché la dialettica tra livello statale e livello federale ha caratterizzato la storia americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Federalismo Usa in crisi, c’è un disegno autoritario. Il rischio di scontri tra polizia locale e Ice è altissimo”

Approfondimenti su Federalismo USA

A seguito di controlli congiunti tra la polizia locale e l'Asl a Francavilla Fontana, sono state elevate sanzioni al mercato settimanale per la vendita di prodotti caseari non correttamente conservati, in un'azione volta a prevenire il rischio di brucellosi e garantire la sicurezza alimentare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Federalismo USA

Argomenti discussi: Federalismo Usa in crisi, c’è un disegno autoritario. Il rischio di scontri tra polizia locale e Ice è altissimo; Siria. Il federalismo può rappresentare una risposta alla crisi dello Stato centralizzato.

Regioni e Governo di nuovo in crisi. Errani: Se questo è federalismo, meglio il centralismoPer le Regioni il Governo non ha rispettato gli accordi che avevano portato al sì sul federalismo dopo la promessa dei 425 milioni per il trasporto locale. Errani: Nel Def non c’è traccia di quei ... quotidianosanita.it

Un federalismo pragmatico per salvare l'Europa dalla crisi. Il discorso di Mario Draghi a OviedoUn appello per un’Europa più unita e agile, capace di affrontare crisi globali con coalizioni flessibili e progetti condivisi in difesa, energia e tecnologia. L'intervento dell'ex premier alla ... ilfoglio.it

Ecco il mio articolo su HuffPost Italia su quel che è necessario sapere su quanto accade in #Siria: "Il sogno Rojava che svanisce. I curdi schiacciati nella morsa Usa-Siria (più Turchia e Israele)". Buona lettura! https://huffingtonpost.it/esteri/2026/01/25/news/cur - facebook.com facebook

L’Unione europea si trova oggi davanti ad una verità scomoda: il federalismo non è mai stato davvero una scelta politica condivisa, ma un orizzonte evocato e continuamente rinviato. x.com