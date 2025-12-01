Serie A tanti problemi nel VAR è crisi? L’AIA riflette su eventuali cambiamenti e innovazioni | le ultime

Inter News 24 Serie A, il VAR in crisi: l’AIA valuta l’introduzione del Football Video Support a chiamata anche per il massimo campionato. Il sistema arbitrale in Serie A potrebbe presto subire un cambiamento significativo, soprattutto alla luce delle recenti polemiche legate alla gestione del VAR. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i vertici dell’ AIA (Associazione Italiana Arbitri) stanno prendendo in considerazione l’introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema che potrebbe trasformare radicalmente l’attuale tecnologia utilizzata in campo. Il Football Video Support (FVS) non sarebbe semplicemente una versione del VAR a chiamata, ma un aggiornamento sostanziale al protocollo esistente. 🔗 Leggi su Internews24.com

