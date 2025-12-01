Serie A tanti problemi nel VAR è crisi? L’AIA riflette su eventuali cambiamenti e innovazioni | le ultime
Inter News 24 Serie A, il VAR in crisi: l’AIA valuta l’introduzione del Football Video Support a chiamata anche per il massimo campionato. Il sistema arbitrale in Serie A potrebbe presto subire un cambiamento significativo, soprattutto alla luce delle recenti polemiche legate alla gestione del VAR. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i vertici dell’ AIA (Associazione Italiana Arbitri) stanno prendendo in considerazione l’introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema che potrebbe trasformare radicalmente l’attuale tecnologia utilizzata in campo. Il Football Video Support (FVS) non sarebbe semplicemente una versione del VAR a chiamata, ma un aggiornamento sostanziale al protocollo esistente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Telesveva. . SERIE C | Potenza-Casarano 3-1, Di Bari: "Loro hanno meritato la vittoria. Noi siamo stati brutti sotto tanti punti di vista" #casarano #dibari #sport - facebook.com Vai su Facebook
Tanti auguri Fabio Grosso! Il tecnico del Sassuolo, nato nel 1977 e campione del Mondo nel 2006, ha mosso i primi passi da calciatore professionista in Serie C con il Chieti, con cui conquistò la promozione dalla Serie C2 alla C1 nella stagione 2000/01 Vai su X
"Non esiste una linea arbitrale in Serie A": il 3X3 - Tre domande a tre giornalisti di GOAL sulla tredicesima giornata di Serie A: l'analisi sul sistema arbitrale e sul Var, il caso Lautaro e il disastro Fiorentina. msn.com scrive
Serie A, gli arbitri spiegheranno le decisioni Var - Manca soltanto l'ufficialità, ma con l'inizio del campionato di Serie A vedremo anche in Italia l'arbitro che - Secondo sport.sky.it
Serie A, annuncio in campo e Var: gli arbitri si esercitano. VIDEO - In Serie A arriva la novità dell'annuncio in campo, da parte dell'arbitro, delle decisioni prese al Var. Riporta sport.sky.it