VAR annulla il gol del Sassuolo Ferrieri Caputi decide la sfida tra le polemiche
Nel pomeriggio al Bluenergy Stadium, il VAR ha annullato un gol del Sassuolo che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Ferrieri Caputi ha deciso di intervenire, provocando polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori, che hanno assistito a una decisione che ha acceso il dibattito nel mondo del calcio.
Nel pomeriggio del Bluenergy Stadium, Udinese e Sassuolo hanno offerto una sfida intensa, segnata da decisioni arbitrali e interventi della sala VAR. Il risultato finale, un 1-2 in favore degli emiliani, ha visto il Sassuolo ribaltare lo svantaggio iniziale in pochi minuti, esattamente tra il 56' e il 58', mettendo in luce una dinamica di gioco viva fino alla battuta finale. L’attenzione è rimasta concentrata sugli episodi di moviola che hanno accompagnato la ripresa, con l’arbitro Maria Sole Caputi al centro delle valutazioni. dopo l’apertura firmata di oumar solet al 10', la squadra ospite ha complessivamente reagito con una reazione rapida che ha portato al pareggio e, successivamente, al vantaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Moviola Udinese Sassuolo: il VAR cancella il pari di Bertola. Ferrieri Caputi decide il match tra le polemiche, gli episodi dubbi
Il VAR ha annullato il gol di Bertola durante la partita tra Udinese e Sassuolo, causato da un dettaglio che ha sollevato molte polemiche.
Sassuolo Inter, Cesari spegne le polemiche sul gol di Bisseck: «Il Var non può intervenire in quel caso, vi spiego il perché…»
Cesari chiarisce le polemiche sul gol di Bisseck.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Sassuolo-Inter; Open VAR: Giusto annullare il gol di Koopmeiners, Gila-Cabal situazione difficile…; Il Mantova sconfitto di misura a Reggio Emilia recrimina per il gol di Marras annullato dal Var; Juventus-Lazio, bufera su Guida: annulla il gol a Koopmeiners ma si perde il rigore su Cabal, Marelli chiarisce.
Udinese-Sassuolo, il Var annulla il gol del pareggio alla squadra di casa: cos’è successoAl minuto 70 di Udinese-Sassuolo, la squadra di casa aveva trovato il gol del pareggio con Bertola da calcio d’angolo. Dopo qualche secondo c’è stato un check del Var per presunto fallo di mano dello ... gianlucadimarzio.com
Lookman schianta il Barcellona, Simeone gesto alla Totti ma è polemica Var: gol annullato dopo 7’ di reviewL'Atletico Madrid stravince per 4-0 la semifinale di coppa del Re contro gli azulgrana, scatenato il nigeriano ex Atalanta Lookman, bufera a fine gara ... sport.virgilio.it
#SerieA | Árbitros J25 Inter vs Juventus La Penna | VAR: Chiffi Udinese vs Sassuolo Ferrieri Caputi | VAR: Maggioni Parma vs Verona Pairetto | VAR: Paterna #Arbitri #CalcioItalia #Inter #Juventus #Verona #Udi x.com
Maria Sole Ferrieri Caputi designata domenica per il lunch match della venticinquesima giornata di Serie A: dirigerà la gara tra Udinese e Sassuolo. UDINESE - SASSUOLO Domenica 15 Febbraio ore 12.30 “Bluenergy Stadium” - Udine (UD) MAR facebook