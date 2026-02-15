Nel pomeriggio al Bluenergy Stadium, il VAR ha annullato un gol del Sassuolo che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Ferrieri Caputi ha deciso di intervenire, provocando polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori, che hanno assistito a una decisione che ha acceso il dibattito nel mondo del calcio.

Nel pomeriggio del Bluenergy Stadium, Udinese e Sassuolo hanno offerto una sfida intensa, segnata da decisioni arbitrali e interventi della sala VAR. Il risultato finale, un 1-2 in favore degli emiliani, ha visto il Sassuolo ribaltare lo svantaggio iniziale in pochi minuti, esattamente tra il 56' e il 58', mettendo in luce una dinamica di gioco viva fino alla battuta finale. L’attenzione è rimasta concentrata sugli episodi di moviola che hanno accompagnato la ripresa, con l’arbitro Maria Sole Caputi al centro delle valutazioni. dopo l’apertura firmata di oumar solet al 10', la squadra ospite ha complessivamente reagito con una reazione rapida che ha portato al pareggio e, successivamente, al vantaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - VAR annulla il gol del Sassuolo, Ferrieri Caputi decide la sfida tra le polemiche

Il VAR ha annullato il gol di Bertola durante la partita tra Udinese e Sassuolo, causato da un dettaglio che ha sollevato molte polemiche.

