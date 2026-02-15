Moviola Udinese Sassuolo | il VAR cancella il pari di Bertola Ferrieri Caputi decide il match tra le polemiche gli episodi dubbi

Il VAR ha annullato il gol di Bertola durante la partita tra Udinese e Sassuolo, causato da un dettaglio che ha sollevato molte polemiche. Ferrieri Caputi ha preso decisioni che hanno acceso il dibattito tra i tifosi, mentre gli episodi discussi sono diventati al centro dell’attenzione. Sul campo, il pubblico del Bluenergy Stadium ha espresso il suo disappunto con fischi e proteste.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Galliani torna al Milan? Cosa è successo ieri sera, l’ultimo gesto del dirigente sembra non lasciare più dubbi Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Udinese Sassuolo: il VAR cancella il pari di Bertola. Ferrieri Caputi decide il match tra le polemiche, gli episodi dubbi Moviola Lecce Udinese: la decisione di Rapuano e del VAR sul rigore friulano. Gli episodi dubbi del match L’arbitro Rapuano ha deciso di assegnare un rigore all’Udinese dopo aver consultato il VAR. Moviola Sassuolo Juve: gli episodi dubbi del match Analisi degli episodi controversi nella moviola di Sassuolo-Juventus, partita valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Moviola Sassuolo-Inter: perché è stato annullato il goal segnato da Thorstvedt e perché Matic è stato espulso; La moviola di Sassuolo-Inter: quanti dubbi sul gol di Bisseck; La moviola di Sassuolo-Inter: giusto il rosso a Matic; Serie A, gli arbitri: Juventus-Inter, la scelta di Rocchi evoca ricordi poco piacevoli per Madama, Colombo per Napoli-Roma. Udinese-Sassuolo | La moviola del match: tutti i fischi più discussiLa sfida tra il Sassuolo e l'Udinese è entrata nel vivo, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui fischi più discussi della sfida ... msn.com Udinese-Sassuolo 1-2, gol e highlights: Laurienté e Pinamonti firmano la rimontaLeggi su Sky Sport l'articolo Udinese-Sassuolo 1-2, gol e highlights: Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta ... sport.sky.it Moviola #LecceUdinese Gli episodi dubbi del match x.com Moviola Lecce Udinese Gli episodi dubbi del match facebook