Vangelo del 2 febbraio 2026 | Gesù si rivela come luce dei popoli

Oggi si torna a riflettere sul Vangelo del 2 febbraio 2026, giorno in cui Gesù si rivela come la luce che illumina tutti i popoli. Don Luigi Maria Epicoco invita i fedeli a meditare su questa rivelazione, sottolineando che è un messaggio di speranza e di apertura verso il mondo. La giornata si apre con una chiamata a guardare a Gesù come fonte di luce per affrontare le sfide quotidiane.

Meditiamo il Vangelo del 2 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo odierno mostra la presentazione di Gesù al tempio. Il suo era un arrivo atteso da secoli e Simeone e Anna sono il simbolo di un’umanità che sa attendere e che non smette di credere anche quando sembra che non accada nulla. Gesù, è Lui la Luce dei popoli e arriva nelle forme più semplici, soprattutto per chi sa riconoscerle. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

È il giorno della Candelora, cos’è e perché si celebra il 2 febbraio: origini, tradizioni, significati simboliciOgni anno, il 2 febbraio, in molte parti del mondo si celebra la Candelora, una ricorrenza carica di significati religiosi, simbolici e stagionali. A metà tra l’inverno più rigido e le prime promesse ... strettoweb.com

Candelora, dai riti pagani a Cristo luce del mondoIl 2 febbraio la Chiesa celebra la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, detta popolarmente Candelora: storia, simbolo della luce, processione delle candele e confronto con i Lupercalia romani. famigliacristiana.it

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,22-40 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerus

