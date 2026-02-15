Vandalizzata la corona in memoria di Ciro Principessa al circolo PD di Torpignattara | Raid di Lotta Studentesca

Lunedì mattina, la corona commemorativa di Ciro Principessa al circolo PD di Torpignattara è stata danneggiata, probabilmente a causa di un raid di Lotta Studentesca. Lo stesso circolo ha pubblicato su Facebook le foto del gesto e ha segnalato anche l’applicazione di un adesivo di Lotta Studentesca, un gruppo giovanile legato a Forza Nuova, attaccato alla loro insegna.

A denunciare l'atto vandalico, via social, è stato lo stesso circolo PD di Torpignattara, che ha reso noto di aver trovato appiccicato alla loro insegna anche un adesivo di Lotta Studentesca, organizzazione giovanile di Forza Nuova.