Vandalizzata la corona in memoria di Ciro Principessa al circolo PD di Torpignattara | Raid di Lotta Studentesca

15 feb 2026

Lunedì mattina, la corona commemorativa di Ciro Principessa al circolo PD di Torpignattara è stata danneggiata, probabilmente a causa di un raid di Lotta Studentesca. Lo stesso circolo ha pubblicato su Facebook le foto del gesto e ha segnalato anche l’applicazione di un adesivo di Lotta Studentesca, un gruppo giovanile legato a Forza Nuova, attaccato alla loro insegna.

Torpignattara, sfregio alla memoria di Ciro Principessa. La firma del blitz vandalico è di Lotta Studentesca

A Torpignattara, un gruppo di estremisti di destra ha danneggiato una targa dedicata a Ciro Principessa, militante comunista ucciso nel 1978.

“Hai prof che fanno propaganda di sinistra?”: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di Pordenone

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe.

