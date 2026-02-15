Torpignattara sfregio alla memoria di Ciro Principessa La firma del blitz vandalico è di Lotta Studentesca

A Torpignattara, un gruppo di estremisti di destra ha danneggiato una targa dedicata a Ciro Principessa, militante comunista ucciso nel 1978. La firma del raid vandalico è stata attribuita a Lotta Studentesca, che ha lasciato sui muri della zona un messaggio intimidatorio. Gli abitanti del quartiere hanno assistito con sgomento a questo gesto che colpisce la memoria di chi ha perso la vita in quegli anni di tensioni politiche.

Raid di estrema destra a Torpignattara. Vandalizzata la targa in memoria di Ciro Principessa, militante comunista ucciso con una coltellata al petto da un appartenente alla sezione Msi di Acca Larentia. L'atto vandalico è stato denunciato dal circolo Pd Torpignattara tramite un post Facebook. Nella notte ignoti hanno strappato il nastro appeso alla corona di alloro che orna la targa di Ciro Principessa, sulla facciata della sezione Pd locale, lasciando anche una firma. Sull'insegna del circolo, infatti, è stato attaccato un adesivo di Lotta Studentesca, organizzazione giovanile di Forza Nuova.