Hai prof che fanno propaganda di sinistra? | il manifesto di Azione studentesca in un liceo di Pordenone

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe. La questione ha suscitato discussioni sul ruolo dell’educazione e sulla libertà di pensiero nelle scuole.

Al liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è partita la caccia agli insegnanti di sinistra. Un manifesto di Azione studentesca invita i ragazzi a segnalare i docenti che fanno "propaganda" politica in classe. Insorgono le opposizioni, che presentano interrogazioni al ministro Valditara.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

