Hai prof che fanno propaganda di sinistra? | il manifesto di Azione studentesca in un liceo di Pordenone

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe. La questione ha suscitato discussioni sul ruolo dell’educazione e sulla libertà di pensiero nelle scuole.

Al liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è partita la caccia agli insegnanti di sinistra. Un manifesto di Azione studentesca invita i ragazzi a segnalare i docenti che fanno "propaganda" politica in classe. Insorgono le opposizioni, che presentano interrogazioni al ministro Valditara.

Recentemente è stato segnalato un manifesto di estrema destra all’interno di un liceo, sollevando il problema della presenza di propaganda politica nelle scuole.

Azione Studentesca, movimento legato alla destra giovanile, ha avviato una campagna intitolata

PORDENONE. Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda? E' quanto chiede una domanda di un questionario agli studenti diffuso da Azione Studentesca tramite un Qr code presente in un manifesto.

PORDENONE - «Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti». Questi sono alcuni dei quesiti

Ilenia Malavasi: Azione Studentesca lancia una campagna di segnalazione contro i prof, ma invitare a segnalare i docenti "scomodi" non è una provocazione, ma è un metodo intimidatorio che evoca i periodi più bui della nostra storia. Non resteremo a guardia.

Movimento Cooperazione Educativa contro Azione Studentesca: «La scuola non è vostra, è di tutti»