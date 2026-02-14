Val d’Airolo tragedia bianca | due scialpinisti morti in una valanga Indagini in corso sulle cause e condizioni meteo

Nel pomeriggio, una valanga ha travolto due scialpinisti nella Val d’Airolo, provocando la loro morte. La slavina si è verificata in una zona molto frequentata da appassionati di questo sport, e le prime ricostruzioni indicano che le condizioni meteo potrebbero aver contribuito all’accaduto. Sul posto stanno ancora lavorando i soccorritori per recuperare i corpi e chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia in Val d'Airolo: Due Morti in una Valanga Mentre Sciavano. Una valanga ha colpito questo pomeriggio una zona scialpinistica nei pressi di Airolo, nel Canton Ticino, causando la morte di due escursionisti. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00 tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, mobilitando le squadre di soccorso della Rega e del Soccorso alpino svizzero (Sas). Le cause della valanga sono attualmente al vaglio delle autorità. Allarme e Soccorso: Una Corsa Contro il Tempo. L'allarme è scattato alle 13:58, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso. Oggi, venerdì 13 febbraio, la Valle Leventina piange due vite spezzate troppo presto. Poco prima delle 14, nella zona tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat sopra Airolo, una valanga h