Valle Leventina tragedia sulla neve | valanga uccide due sciatori fuori pista ad Airolo Indagini in corso

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori che stava scendendo fuori pista ad Airolo, in Valle Leventina, causando la morte di due persone. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare gli sciatori coinvolti. La slavina si è staccata ieri pomeriggio, sorprendo gli escursionisti nascosti tra le rocce e i pini. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia in Valle Leventina: Due Sciatori Morti in una Valanga ad Airolo. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori fuori pista nei pressi di Airolo, in Svizzera, causando la morte di due persone. L'incidente è avvenuto venerdì 13 febbraio 2026, tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, in una zona frequentata dagli amanti dello sci alpinismo. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause e le dinamiche della tragedia. L'Allarme e il Soccorso. L'allarme è scattato alle 13:58, quando i soccorritori sono stati informati del distacco di una valanga nella zona tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, una località della Valle Leventina, nel Canton Ticino.