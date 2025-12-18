Referendum costituzionale costituito ad Ancona il Comitato per il no alla riforma della Giustizia
Ad Ancona nasce il Comitato regionale per il “no” al referendum sulla riforma della Giustizia. Unendo magistrati, avvocati, giornalisti e docenti universitari, l’organismo si impegna a promuovere una posizione condivisa contro le modifiche proposte. L’assemblea, svoltasi nell’aula “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del Tribunale, segna un passo importante nel dibattito locale e regionale sulla riforma che potrebbe avere un impatto significativo sul sistema giudiziario.
ANCONA – Referendum sulla giustizia, nasce ad Ancona il Comitato regionale per il “no”.A comporlo, non solo magistrati, ma anche avvocati penalisti, giornalisti e docenti universitari nell’organismo costituito dall’assemblea riunitasi nell’aula 8 “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, del Tribunale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
