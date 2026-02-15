Valanga su fuoripista sopra Courmayeur sciatori coinvolti
(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d'Aosta. Alcuni sciatori che stavano facendo un fuoripista sono stati travolti. Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano.
Valanga sulla Marmolada nel pomeriggio: quattro sciatori coinvolti, uno perde la vita dopo essere rimasto sepolto dalla neve. #Veneto #Trentino #Cronaca #Inevidenza x.com