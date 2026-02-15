valanga su fuoripista sopra courmayeur sciatori coinvolti

Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, sopra Courmayeur, coinvolgendo alcuni sciatori che stavano facendo fuoripista. La neve fresca ha rotto gli lasci di neve, sorprendendo i turisti che si trovavano sulla pista, e ha causato il blocco di alcuni percorsi.

(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d'Aosta. Alcuni sciatori che stavano facendo un fuoripista sono stati travolti. Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano.

