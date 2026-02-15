valanga fuoripista sopra courmayeur coinvolti degli sciatori

Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, sopra Courmayeur, causando il travolgimento di alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista. La massa di neve ha rotto durante una giornata di grande afflusso di appassionati, portando alla loro immediata evacuazione. I soccorritori sono già sul posto per valutare la situazione e prestare assistenza.

Una valanga si è verificata oggi, sabato 17 gennaio, nella zona del Canale del Ves, a Courmayeur, sul Monte Bianco.

Una valanga si è staccata questa mattina a Foppolo, coinvolgendo nove sciatori che stavano facendo fuoripista tra Pitarocca e Valgussera.

