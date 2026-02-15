Valanga fuoripista sopra Courmayeur coinvolti degli sciatori
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, sopra Courmayeur, causando il travolgimento di alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista. La massa di neve ha rotto durante una giornata di grande afflusso di appassionati, portando alla loro immediata evacuazione. I soccorritori sono già sul posto per valutare la situazione e prestare assistenza.
Articolo in aggiornamento Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. È avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free rider coinvolti. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Valanga a Courmayeur, quattro sciatori coinvolti: un ferito
Una valanga si è verificata oggi, sabato 17 gennaio, nella zona del Canale del Ves, a Courmayeur, sul Monte Bianco.
Valanga a Foppolo, travolti alcuni sciatori: “Erano fuoripista”
Una valanga si è staccata questa mattina a Foppolo, coinvolgendo nove sciatori che stavano facendo fuoripista tra Pitarocca e Valgussera.
Una valanga enorme scuote Courmayeur: il soffio corre fino al fondovalle, il VideoCOURMAYEUR (AO), 12 Febbraio 2026 - Una valanga di grandi proporzioni si è staccata dal ghiacciaio della Brenva, sopra Courmayeur, regalando immagini spettacolari ma allo stesso tempo preoccupanti. La ... ilmeteo.it
Valanga su sentiero sopra CourmayeurAOSTA, 18 LUG - Una valanga di grosse dimensioni si è staccata nella serata di oggi dalla parte terminale di un nevaio nella zona del Fauteuil des Allemand, in Val Veny, sopra Courmayeur. La colata, ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Valanga travolge due sciatori fuoripista a La Thuile, in Valle d’Aosta: soccorsi facebook
Valanga sulla Marmolada nel pomeriggio: quattro sciatori coinvolti, uno perde la vita dopo essere rimasto sepolto dalla neve. #Veneto #Trentino #Cronaca #Inevidenza x.com